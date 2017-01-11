В Югре грузовик протаранил встречную «Ладу» (ФОТО) / Водитель легковушки погиб

Публикации за 11.01.17

В Нижневартовском районе вчера днем, 10 января, произошла смертельная дорожная авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось на 62 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» около 13:40.

Полицейские установили, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Валдай 27753-01», при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением водителя 1976 года рождения. После столкновения «Валдай» отбросило на двигавшийся впереди в попутном направлении снегоуборочный автомобиль «Урал» под управлением водителя 1987 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и двое получили травмы.

Югра. Другие новости 10.01.17

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