NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

В Югре грузовик протаранил встречную «Ладу» (ФОТО) / Водитель легковушки погиб

В Югре грузовик протаранил встречную «Ладу» (ФОТО) Водитель легковушки погиб

В Нижневартовском районе вчера днем, 10 января, произошла смертельная дорожная авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось на 62 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» около 13:40.

Новый День: В Югре грузовик протаранил встречную ''Ладу'' (ФОТО)

Полицейские установили, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Валдай 27753-01», при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением водителя 1976 года рождения. После столкновения «Валдай» отбросило на двигавшийся впереди в попутном направлении снегоуборочный автомобиль «Урал» под управлением водителя 1987 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.

Новый День: В Югре грузовик протаранил встречную ''Ладу'' (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и двое получили травмы.

Югра. Другие новости 10.01.17

Подвешивали на «дыбу» и били шокером в пах: в Сети появилось видео пыток в югорской полиции (ФОТО, ВИДЕО). / Хирурга из Нефтеюганске будут судить за взятки. / Нефтеюганский застройщик уклонился от уплаты почти 18 млн рублей налогов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter