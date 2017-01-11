В ХМАО расследованием дела об избиении ребенка матерью займется СКР

Публикации за 11.01.17

В Югре по поручению и.о. руководителя следственного управления СКР по автономному округа инициирован вопрос о передаче уголовного дела по факту избиения малолетнего ребенка в производство следователей Лангепасского межрайонного следственного отдела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 10 января 2017 года в ряде СМИ появилась информация о том, что жительница Мегиона, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, избила 9-летнего сына. В ходе проверки установлено, что по данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили и расследуют уголовное дело по статье «нанесение побоев» (ст.116 УК РФ).

В следственном управлении также отметили, что СКР всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт совершения преступлений в отношении детей. В ходе расследования этого уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства произошедшего, определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 11.01.17

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