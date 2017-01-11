NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

В ХМАО расследованием дела об избиении ребенка матерью займется СКР
Фото: ИА Regnum

В ХМАО расследованием дела об избиении ребенка матерью займется СКР

В Югре по поручению и.о. руководителя следственного управления СКР по автономному округа инициирован вопрос о передаче уголовного дела по факту избиения малолетнего ребенка в производство следователей Лангепасского межрайонного следственного отдела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 10 января 2017 года в ряде СМИ появилась информация о том, что жительница Мегиона, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, избила 9-летнего сына. В ходе проверки установлено, что по данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили и расследуют уголовное дело по статье «нанесение побоев» (ст.116 УК РФ).

В следственном управлении также отметили, что СКР всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт совершения преступлений в отношении детей. В ходе расследования этого уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства произошедшего, определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 11.01.17

В Югре грузовик протаранил встречную «Ладу» (ФОТО). Водитель легковушки погиб. / Подвешивали на «дыбу» и били шокером в пах: в Сети появилось видео пыток в югорской полиции (ФОТО, ВИДЕО). / Хирурга из Нефтеюганске будут судить за взятки.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter