Жителя Нижневартовска «закрыли» на 4 года и 4 месяца за пьяную езду

Публикации за 11.01.17

В Нижневартовске суд вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч.2 ст. 64, ч.2 ст.264 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, суд установил, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, и был лишен права управления транспортным средством.

В апреле он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 11.01.17

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