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Югра

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Публикации за 12.01.17

Ночной пожар уничтожил в Нефтеюганске 32-квартирный дом (ФОТО) / Без жилья остались 40 человек

Ночной пожар уничтожил в Нефтеюганске 32-квартирный дом (ФОТО) Без жилья остались 40 человек

Минувшей ночью в Нефтеюганске произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании в жилом деревянном 4-х подъездном многоквартирном доме поступило на центральный пункт связи Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона в 4:09.

На момент прибытия огнеборцев горение происходило на втором этаже здания с выходом на кровлю по всей площади. Прибывшие по повышенному номеру вызова подразделения немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. В 32-квартирном доме по факту проживало 40 человек. Все жильцы были успешно эвакуированы, по предварительным данным погибших и пострадавших на пожаре нет.

Новый День: Ночной пожар уничтожил в Нефтеюганске 32-квартирный дом (ФОТО)

Для размещения эвакуированных жильцов сотрудники администрации города предоставили два теплых автобуса, а также развернули пункт временного пребывания в средней общеобразовательной школе №7, расположенной в 170 метрах от места ЧП.

В 6:10 пожар был локализован, в 6:46 – ликвидировано открытое горение на площади 675 квадратных метров. Здание, размерами 15х45 метров выгорело полностью. Для ликвидации пожара было задействовано 72 человека и 22 единицы техники. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций здания, работает группа дознавателей МЧС России. Они устанавливают причины случившегося.

Новый День: Ночной пожар уничтожил в Нефтеюганске 32-квартирный дом (ФОТО)

В администрации Нефтеюганска проходит совещание для решения вопроса об оказании помощи оставшимся без крова людям.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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