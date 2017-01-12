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Югра

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Публикации за 12.01.17

Под Когалымом водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО) / Пострадали четыре человека

Под Когалымом водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО) Пострадали четыре человека

Вчера днем, 11 января, в Сургутском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 11:00 на 29 километре автодороги «Подъезд к Когалыму».

Полицейские установили, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, допустил его занос на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого был мужчина 1963 года рождения.

Новый День: Под Когалымом водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО)

От удара иномарку отбросило обратно на «свою» полосу движения, где ее протаранил автомобиль Subaru Impreza, которым управлял 25-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Лады» и его пассажиры 1964, 1990 и 1992 годов рождения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 12.01.17

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