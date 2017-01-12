В Югре березовское предприятие задолжало работникам более 15 млн рублей

Публикации за 12.01.17

Прокуратура Берёзовского района Югры завершила проверку соблюдения трудовых прав работников ПАО «Сосьвапромгеология». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, надзорное ведомство установило, что предприятие накопило задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму более 15 млн рублей.

Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор района внес на имя руководителя предприятия представление с требованием устранить допущенные нарушения закона и выплатить долги по зарплате.

Кроме того, по постановлению прокуратуры гендиректор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ему назначено наказание в виде штрафа. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Берёзово, Иван Гридин

Берёзово. Другие новости 12.01.17

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