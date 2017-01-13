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Югра

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Публикации за 13.01.17

В Пыть-Яхе столкнулись сразу три автомобиля / По вине водителя Renault в больнице оказались два человека

В Пыть-Яхе столкнулись сразу три автомобиля По вине водителя Renault в больнице оказались два человека

Вчера днем, 12 января, в Пыть-Яхе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 16:00.

Полицейские установили, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, на регулируемом перекрёстке не предоставил право проезда автомобилю «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и допустил с ним столкновение, а затем с Nissan Almera под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 12.01.17

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