В Пыть-Яхе столкнулись сразу три автомобиля / По вине водителя Renault в больнице оказались два человека

Публикации за 13.01.17

Вчера днем, 12 января, в Пыть-Яхе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 16:00.

Полицейские установили, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, на регулируемом перекрёстке не предоставил право проезда автомобилю «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и допустил с ним столкновение, а затем с Nissan Almera под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 12.01.17

В Югре березовское предприятие задолжало работникам более 15 млн рублей. / Под Когалымом водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО). Пострадали четыре человека. / Ночной пожар уничтожил в Нефтеюганске 32-квартирный дом (ФОТО). Без жилья остались 40 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»