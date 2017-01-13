В Нижневартовске будут судить похитителей нефти

Публикации за 13.01.17

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, их обвиняют в краже и приведении в негодность нефтепроводов (ч.4 ст.158 и ч.2 ст.215.3 УК РФ).

Следствие установило, что в марте 2016 года обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью хищения нефти. Для этого они незаконно осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», расположенный на территории Нижневартовского района, из которого совершали кражу нефти.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов. В результате незаконных действий злоумышленников предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 13.01.17

В Пыть-Яхе столкнулись сразу три автомобиля. По вине водителя Renault в больнице оказались два человека. / В Югре березовское предприятие задолжало работникам более 15 млн рублей. / Под Когалымом водитель Toyota устроил тройное ДТП (ФОТО). Пострадали четыре человека. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»