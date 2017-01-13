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Публикации за 13.01.17

В Нижневартовске будут судить похитителей нефти
Фото: «Сибдепо»

В Нижневартовске будут судить похитителей нефти

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, их обвиняют в краже и приведении в негодность нефтепроводов (ч.4 ст.158 и ч.2 ст.215.3 УК РФ).

Следствие установило, что в марте 2016 года обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью хищения нефти. Для этого они незаконно осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», расположенный на территории Нижневартовского района, из которого совершали кражу нефти.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов. В результате незаконных действий злоумышленников предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 13.01.17

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