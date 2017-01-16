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Югра

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Публикации за 16.01.17

Под Няганью «китаец» «влетел» под КамАЗ / Водитель госпитализирован, пассажир погиб
Фото: Academ.info

Под Няганью «китаец» «влетел» под КамАЗ Водитель госпитализирован, пассажир погиб

Вечером в воскресенье, 15 января, в Октябрьском районе Югры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием китайского автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре, авария произошла в 19:35 на 64 километре автодороги «Нягань – Талинка».

Полицейские установили, что водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Lifan X50, допустил столкновение с КамАЗом 65221, ехавшим в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, его 53-летний пассажир скончался на месте.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 23 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 16.01.17

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