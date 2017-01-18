Прокуратура Урая назвала причины отравления 10 детей угарным газом

Публикации за 18.01.17

Прокуратура Урая завершила проверку по факту отравления детей угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры. ЧП случилось 11 декабря 2016 года. Тогда в Урайскую городскую клиническую больницу были госпитализированы 10 детей. У них было диагностировано отравление угарным газом, которое произошло в частном жилом доме в микрорайоне Солнечный.

Проверка показала, что жилой дом оборудован газовым котлом. В связи с несоответствием дымоходной трубы установленным требованиям, в результате резкого перепада температур, в дымовой трубе образовалась наледь. Это привело к скоплению угарного газа в жилом помещении. Неисправности дымоходной трубы были установлены еще в марте 2016 года при проверке специалистов АО «Шаимгаз», которое обслуживает газовое оборудование дома.

Однако, несмотря на это, организация не приостановила подачу газа до устранения выявленных недостатков. В связи с выявленными нарушениями прокурор Урая внес директору АО «Шаимгаз» представление, которое находится на рассмотрении. По данному факту следственным органом проводится процессуальная проверка, ход которой контролируется прокуратурой. В настоящее время газовое оборудование приведено в соответствие с установленными требованиями.

Урай, Иван Гридин

Урай. Другие новости 16.01.17

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