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Югра

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Публикации за 19.01.17

На трассе в Югре «десятка» вылетела под встречный Land Cruiser (ФОТО)

На трассе в Югре «десятка» вылетела под встречный Land Cruiser (ФОТО)

Вчера вечером, 18 января, в Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ и внедорожник. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 19:00 на 148 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Полицейские установили, что водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, допустил его занос на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого был водитель 1990 года рождения. В результате ДТП 34-летняя пассажирка иномарки, а также водитель и 37-летний пассажир «десятки» получили телесные повреждения.

Новый День: На трассе в Югре ''десятка'' вылетела под встречный Land Cruiser (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 18.01.17

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