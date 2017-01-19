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Югра

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Публикации за 19.01.17

В Нягани сотрудница банка похитила более 1 млн рублей / Она оформляла кредитные карты на местных жителей без их ведома
Фото: «Российская газета»

В Нягани сотрудница банка похитила более 1 млн рублей Она оформляла кредитные карты на местных жителей без их ведома

Прокуратура Октябрьского района Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Ханты-Мансийский Банк» в Нягани.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере и незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенном из корыстной заинтересованности (ч.4 ст.159 ч.3 ст.183 УК РФ).

Следователи установили, что с марта 2015 года по март 2016 года обвиняемая, являясь работником филиала банка в поселке Унъюган, имея доступ к персональным данным и копиям хранившихся в банке документов на имя заемщиков, изготавливала подложные пакеты документов, на выпуск кредитных банковских карт на лиц, которые фактически не являлись получателями кредита.

После этого она передала документы на выдачу кредита с внесенными в них ложными сведениями в банк. Затем, используя полученные банковские карты, злоумышленница снимала с них деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, она похитила более 1 млн рублей, принадлежащие кредитному учреждению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 19.01.17

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