Полиция Югры изъяла 1 млн фальшивых рублей (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

Сотрудники городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Сургуту при поддержке Росгвардии по ХМАО-Югре задержали на территории Нефтеюганска участников организованной группы, которых подозревают в распространении фальшивых денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Чтобы привезти фальшивые банкноты в Югру, злоумышленники использовали водителя попутного автомобиля, который следовал в автономный округ из другого региона. Подозреваемыми являются двое мужчин 1989 и 1992 годов рождения. Их задержали в момент передачи посылки в виде полиэтиленового пакета, в котором сотрудники полиции обнаружили около 1 млн рублей купюрами по 5 тыс. рублей с признаками подделки.

Установлена причастность к распространению фальшивых купюр еще двух злоумышленников 1994 и 1991 годов рождения. Все задержанные не работающие, ранее не судимы. В настоящее время в отношении подозреваемых СУ СЧ УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по статье «фальшивомонетничество». Подозреваемые заключены под стражу.

За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой крупного штрафа.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 19.01.17

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