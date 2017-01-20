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Югра

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Публикации за 20.01.17

В лобовом столкновении на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб человек / Еще двое госпитализированы

В лобовом столкновении на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб человек Еще двое госпитализированы

Вчера днем на трассе в Нефтеюганском районе, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 16:00 на 555 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого был мужчина 1964 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки скончался, травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка «Лады».

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 11 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 19.01.17

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