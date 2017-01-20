Сургутская прокуратура назвала причины массового отравления детей в Лямино / Полиция расследует уголовное дело

Публикации за 20.01.17

Прокуратура Сургутского района завершила проверку по факту массового заболевания воспитанников школы-интерната в посёлке Лямино. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАо-Югры, установлено, что с 15 по 18 декабря 2016 года за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 38 воспитанников МБОУ «Ляминская СОШ», из которых 37 были госпитализированы в Лянторскую городскую больницу.

Эксперты установили многочисленные нарушения санитарных требований при хранении и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья. «Массовому распространению инфекции способствовало непринятие работниками школы мер по своевременному разобщению школьников и проведению дезинфекции помещений с привлечением специализированной организации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, были выявлены нарушения со стороны медработников школы и Лянторской городской больницы: при выявлении больных с подозрением на острую кишечную инфекцию они своевременно не направили экстренные извещения в филиал Центра гигиены и эпидемиологии. По фактам выявленных нарушений прокурор Сургутского района внес директору школы и главному врачу городской больницы представления, которые находятся на рассмотрении.

Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора составили за допущенные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении МБОУ «Ляминская СОШ», бюджетного учреждения «Лянторская городская больница» и их должностных лиц 14 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту массового заболевания школьников полицейские возбудили уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Ход расследования уголовного находится на контроле прокуратуры. В настоящее время в связи с выздоровлением все дети выписаны из больницы.

Сургут, Иван Гридин

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