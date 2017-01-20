В Нефтеюганске инспектор ДПС попался на взятке

Публикации за 20.01.17

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, его подозревают во взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

По версии следствия, утром 15 января, во время несения службы на автодороге Нефтеюганск – Сургут инспектор ДПС получил от водителя транспортного средства, совершившего административное правонарушение, 3 тысячи рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Отметим, что ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 1 года. Также отметим, что лицо, совершившее дачу мелкой взятки, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, либо если это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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