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Югра

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Публикации за 23.01.17

Глава нижневартовской компании задолжал государству более 200 млн рублей
Фото: «Аксакал ТВ»

Глава нижневартовской компании задолжал государству более 200 млн рублей

Сотрудники следственного отдела по Нижневартовску ведут расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Строительно-промышленный комбинат». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в октябре 2016 года из сообщений СМИ следователям стало известно, что в Нижневартовске на протяжении нескольких месяцев не выплачивается зарплата более 400 работникам ООО «СПК». По данному факту сотрудники следственного отдела по Нижневартовску возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компании по статье «невыплата зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела выявлены новые факты противоправной деятельности руководства ООО «СПК». Установлено, что генеральный директор организации с июня 2015 по октябрь 2016 года, не исполнил обязанности налогового агента, а именно исчислил, удержал, но не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц в сумме, превышающей 48 млн рублей. По данному факту следственный отдел по Нижневартовску 20 января 2017 года возбудил уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере» (ч.2 ст.199.1 УК РФ).

Кроме этого, с июня 2015 по октябрь 2016 года у ООО «СПК» образовалась задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на сумму свыше 157 млн рублей, в связи с чем управлением Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске, в целях взыскания денежных средств, принято решение о приостановлении операций по счетам организации. Однако подозреваемый злоупотребил своими полномочиями и вывел денежные средства из-под механизма принудительного взыскания, направив их на текущую финансово-хозяйственную деятельность. Действия подозреваемого повлекли причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства в сфере обязательного пенсионного обеспечения и обязательного медицинского страхования граждан. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело – по статье «злоупотребление полномочиями» (ч.1 ст.201 УК РФ).

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Следствием будут использованы все полномочия, предоставленные уголовно-процессуальным законодательством, для полного погашения перед работниками организации задолженности по заработной плате и возмещения ущерба, причиненного государству противоправными действиями руководства ООО «СПК».

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

Нижневартовск, Иван Гридин

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