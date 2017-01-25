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Югра

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Публикации за 25.01.17

Насильник и грабитель из Урая отсидит 10 лет
Фото: «Татар-информ»

Насильник и грабитель из Урая отсидит 10 лет

В Югре суд вынес приговор 21-летнему жителю Урая. Он признан виновным в совершении грабежа и четырех преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении двух женщин (п.«б» ч.2 ст.131, п.«б» ч.2 ст.131, п.«б» ч.2 ст.132, п.«б» ч.2 ст.132, п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу.

Напомним, утром 19 ноября 2016 года в микрорайоне Западный в Урае на 49-летнюю местную жительницу, направлявшуюся на работу, напал неизвестный мужчина. Он затащил женщину в лесной массив, расположенный рядом со школой, где под угрозой убийства изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого он открыто похитил из ее сумки мобильный телефон и кошелек.

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что ДНК-профиль преступника идентичен ДНК-профилю лица, совершившего в Урае аналогичное преступление годом ранее. 25 ноября 2016 года благодаря совместным действиям сотрудников следственных органов СК России и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан 21-летний местный житель.

Следователи собрали достаточный объем доказательств, изобличающих молодого человека в совершении инкриминируемых преступлений и после проведения полного объема следственных действий, уголовное дело было направлено в суд. Приговором Урайского городского суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Урай, Иван Гридин

Урай. Другие новости 25.01.17

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