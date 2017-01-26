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Югра

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Публикации за 26.01.17

В столкновении иномарок на трассе Сургут – Когалым пострадали шесть человек

В столкновении иномарок на трассе Сургут – Когалым пострадали шесть человек

В Сургутском районе Югры вчера, 25 января, произошла дорожная авария, в результате которой пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 7:00 на 53 километре автодороги «Сургут – Когалым».

Полиция установила, что водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Skoda Yeti, не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota Avensis, за рулем которой был 25-летний водитель. В результате ДТП травмы получили 6 человек: оба водителя, пассажиры Toyota 1976 и 1991 годов рождения, а также пассажиры Skoda 1996 и 1997 годов рождения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести.

Сургутский район, Иван Гридин

Сургутский район. Другие новости 25.01.17

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