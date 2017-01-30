В Югре Nissan угодил в ДТП с двумя грузовиками (ФОТО) / Водитель иномарки погиб на месте

Публикации за 30.01.17

Вечером в субботу, 28 января, в Нефтеюганском районе Югры иномарка угодила в ДТП сразу с двумя КамАЗами. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 17:20 на 726 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Полицейские установили, что мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего его автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ-44108, за рулем которого был водитель 1977 года рождения, а затем со стоящим на обочине автомобилем «КамАЗ-6634». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 21 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 27.01.17

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