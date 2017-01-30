В Югре на производстве погиб электромонтер / Мастеру грозит до четырех лет лишения свободы

Публикации за 30.01.17

Сотрудники Няганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла 27 декабря. При демонтаже проводов с опоры линии электропередач, опора сломалась у основания, из-за чего выполнявший работы электромонтер упал на землю, получив несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту следователи провели процессуальную проверку, по ее результатам в отношении мастера организации, ответственного за выполнение работ по демонтажу, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, именно мастер должен был обеспечить безопасность выполнения работ, вместе с тем, в нарушение должностных обязанностей и требований трудового законодательства, он не произвел достаточную оценку рисков перед началом работ и не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагическим последствиям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что санкция ч.2 ст.143 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 30.01.17

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