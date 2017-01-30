NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 30.01.17

В Югре на производстве погиб электромонтер / Мастеру грозит до четырех лет лишения свободы
Фото: CrimYakutia

В Югре на производстве погиб электромонтер Мастеру грозит до четырех лет лишения свободы

Сотрудники Няганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла 27 декабря. При демонтаже проводов с опоры линии электропередач, опора сломалась у основания, из-за чего выполнявший работы электромонтер упал на землю, получив несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту следователи провели процессуальную проверку, по ее результатам в отношении мастера организации, ответственного за выполнение работ по демонтажу, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, именно мастер должен был обеспечить безопасность выполнения работ, вместе с тем, в нарушение должностных обязанностей и требований трудового законодательства, он не произвел достаточную оценку рисков перед началом работ и не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагическим последствиям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что санкция ч.2 ст.143 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 30.01.17

Водителя автобуса, арестованного за жуткое ДТП в ХМАО, этапируют в Екатеринбург. / В Югре Nissan угодил в ДТП с двумя грузовиками (ФОТО). Водитель иномарки погиб на месте. / Славить человека труда в 2017 году будут в Тюмени и Челябинске.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter