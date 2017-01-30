В Урае застройщик уклонился от уплаты более 17 млн рублей налогов

Публикации за 30.01.17

В Урае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, фигурантом стал директор коммерческой строительно-ремонтной организации.

По версии следствия, подозреваемый с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности организации, предоставил в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями, тем самым уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на сумму более 17 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Урай, Иван Гридин

Урай. Другие новости 30.01.17

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