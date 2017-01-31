В Югре в двух ДТП пострадали 14 человек (ФОТО)

Публикации за 31.01.17

Вчера, 30 января, на территории ХМАО-Югры случилось два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по автономному округу, первая авария произошла в 14:30 в Нижневартовском районе на 203 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Полицейские установили, что водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого был мужчина 1981 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель Daewoo и его пассажиры 1975 и 1979 годов рождения, а также пассажиры Hyundai 21 и 44 лет.

Вторая авария произошла вечером в Сургутском районе. Установлено, что в 17:45 на 54 километре автодороги «Сургут – Лянтор» водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем УАЗ-«буханка» не справился с управлением и допустил занос, который привел к столкновению со встречной «ГАЗелью» (ГАЗ 2705), за рулем которого был мужчина 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя транспортных средств, а также пассажиры «буханки» 1981, 1988, 1981 и 1976 и «ГАЗели» 1974 и 1986 годов рождения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 30.01.17

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