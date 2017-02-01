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Югра

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Публикации за 01.02.17

На подъезде к Сургуту Nissan влетел под КамАЗ

На подъезде к Сургуту Nissan влетел под КамАЗ

Вчера днем в Нефтеюганском районе по вине автоледи случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 13:00 на 23 километре автодороги «подъезд к Сургуту».

Полицейские установили, что женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем Nissan Murano, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом, а затем с автомобилем Opel, за рулем которого был 32-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия медики госпитализировали водителя Nissan и пассажира Opel 1977 года рождения.

Новый День: На подъезде к Сургуту Nissan влетел под КамАЗ

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 31.01.17

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