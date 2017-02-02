Путин обезглавил управление СКР по ХМАО-Югре / И уволил еще 15 генералов

Публикации за 02.02.17

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Аркадия Сынгаевского. Помимо него должности потеряли еще 15 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них также увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока никакой информации нет. Среди тех, кто отправлен в отставку – глава управления СКР по Карачаево-Черкессии Казимир Боташев, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев и директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России Александр Агафонов.

С военной службы были уволены директор департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по Бурятии Виктор Михайлов. Также президентским указом Владлен Аксенов и генерал-лейтенант Павел Барышев назначены заместителями главы МЧС России, а полковник полиции Дмитрий Курсанов – начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Кроме того, Олег Камшилов был назначен прокурором Крыма, Борис Марков – прокурором Ленинградской области, а генерал-майор юстиции Виктор Танифу – руководителем управления СКР по Севастополю.

Москва – Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Москва – Ханты-Мансийск. Другие новости 02.02.17

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