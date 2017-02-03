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Югра

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Публикации за 03.02.17

На трассе в Югре столкнулись два грузовика, УАЗ и Toyota (ФОТО) / Погибли два человека

На трассе в Югре столкнулись два грузовика, УАЗ и Toyota (ФОТО) Погибли два человека

Вчера днем в Сургутском районе случилось крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей, внедорожника и легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 12:20 на 45 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

Полицейские установили, что водитель 1987 года рождения, управляя седельным тягачом FREIGHTLINER CL120064S, двигался со стороны Сургута в направлении Нефтеюганска. Он буксировал на гибкой сцепке грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением водителя 1970 года рождения.

Новый День: На трассе в Югре столкнулись два грузовика, УАЗ и Toyota (ФОТО)

При этом, считают в ГИБДД, водители не учли дорожные и метеорологические условия, в результате водитель Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и допустил занос и выезд автомобиля на полосу встречного движения. Затем грузовик наехал на металлическое ограждение расположенное на левой обочине по ходу своего движения, с последующим столкновением со встречным автомобилем УАЗ 323532, под управлением водителя 1986 года рождения. Затем грузовик столкнулся со встречной Toyota Corolla, за рулем которой был водитель 1971 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель УАЗа и его 29-летняя пассажирка погибли. Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

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