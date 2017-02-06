В Нижневартовском районе ВАЗ влетел под МАЗ / Пострадали 4 человека

Публикации за 06.02.17

В субботу, 4 февраля, в Нижневартовском районе легковушка угодила под грузовик. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 11:30 на 162 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Полицейские установили, что мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, при повороте на примыкающую слева автодорогу допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21113, за рулем которого был 37-летний водитель, двигавшегося в попутном направлении и выполняющего маневр обгона. В результате ДТП пострадали: водитель легковушки, его пассажиры 37, 15 и 13 лет.

Всего с пятницы по воскресенье на территории Югры зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 33 человека получили травмы, в том числе 7 несовершеннолетних.

Нижневартовский район, Иван Гридин

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