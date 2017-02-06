Полиция Югры поймала серийного мошенника / От его действий пострадали как минимум 16 человек

Публикации за 06.02.17

Полицейские Советского района Югры доказали причастность уроженца Пермского края к совершению 16 эпизодов мошеннических действий. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по автономному округу, стражи порядка выяснили, что 27-летний неоднократно судимый мужчина совершал преступления, находясь в посёлке Пойковский Нефтеюганского района.

Полицейские установили, что подозреваемый, используя сотовый телефон и несколько сим-карт, набирал наугад номера стационарных телефонов жителей города Советский и Советского района. Пользуясь доверчивостью граждан, он сообщал им заведомо ложные сведения о родственниках, якобы попавших в беду. Решить проблему злоумышленник предлагал за денежное вознаграждение.

Так, 10 января мошенник набрал номер стационарного телефона, принадлежащий жительнице города Советский. В ходе разговора он сообщил ей, что ее сына задержали за совершение преступления и за его освобождение требуется 10 тысяч рублей. Потерпевшая, не раздумывая, перевела деньги на счет злоумышленника. Далее он позвонил пожилому мужчине, представившись внуком, сообщил ему о том, что у него возникли проблемы уголовного характера и попросил 10 тысяч рублей. В данном случае довести свой преступный умысел злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

Со слов задержанного, он запрашивал небольшие суммы, от 5 до 15 тысяч рублей, так как практически всегда они имелись в наличии у потерпевших. Деньги ему переводили на номера сотовых телефонов, в дальнейшем он их обналичивал. Общий ущерб от преступных деяний в отношении жителей Советского района составил порядка 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст. 159 и ч.2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество). Одна из санкций инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против собственности, против здоровья и общественной нравственности. Последний раз освобождён из мест лишения свободы 2 декабря 2016 года. В настоящее время злоумышленник арестован. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, проверяется причастность задержанного к совершению других мошеннических действий в отношении жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сопряженных территорий.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 06.02.17

В Нижневартовском районе ВАЗ влетел под МАЗ. Пострадали 4 человека. / В Тюмени после посещения картинг-центра умер мальчик. / Суд Сургута отправил наркосбытчицу за решетку на 16 лет и 6 месяцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»