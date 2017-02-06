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Югра

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Публикации за 06.02.17

В Югорске глава ТСЖ проворовался на 260 тыс. рублей

В Югорске глава ТСЖ проворовался на 260 тыс. рублей

Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя товарищества собственников жилья. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, с июля 2014 по май 2016 года осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета товарищества на свою банковскую карту.

Полученные деньги он тратил на личные нужды. В результате его незаконных действий ТСЖ причинен ущерб на сумму более 260 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Югорск, Иван Гридин

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