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Югра

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Публикации за 06.02.17

Жительница Югры ответит в суде за избиение сына / Она била ребенка головой об стену в ответ на просьбу включить мультики
Фото: «Диапазон»

Жительница Югры ответит в суде за избиение сына Она била ребенка головой об стену в ответ на просьбу включить мультики

Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователь установил, что 4 декабря 2016 года в гости к обвиняемой пришла подруга, с которой они в течение вечера распивали алкогольные напитки. Несмотря на позднее время, 9-летний сын обвиняемой не захотел ложиться спать и попросил маму включить мультфильмы. Разозлившись на непослушание, обвиняемая схватила ребенка за шею и несколько раз ударила его головой об стену. В результате мальчику были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед сыном. Мальчик маму простил и даже попросил не наказывать ее. Вместе с тем, это не освобождает женщину от уголовной ответственности. Из показаний обвиняемой следует, что преступление она совершила «не со зла, возможно, под воздействием алкоголя». По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что значительная доля преступлений против жизни и здоровья совершаются гражданами в состоянии алкогольного опьянения. При этом, согласно ст.63 УК РФ суд может признать совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения в качестве отягчающего обстоятельства, что может повлечь более строгое наказание.

Лангепас, Иван Гридин

Лангепас. Другие новости 06.02.17

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