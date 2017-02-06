Управление СКР по Югре занялось расследованием крупного браконьерства

Публикации за 06.02.17

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту незаконной охоты в Кондинском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, основанием для возбуждения дела стали публикации в ряде СМИ, в которых говорилось о том, что в январе 2017 года в Кондинском районе неустановленные лица осуществили незаконную добычу 6 лосей, 15 соболей и 1 медведя.

Сумма ущерба, причинённого государству действиями браконьеров, по предварительной оценке превысила 1,3 млн рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «браконьерство» (п.«а» ч.1 ст.258 УК РФ). В связи с широким общественным резонансом и значимостью совершенного преступления уголовное дело прокурором Кондинского района изъято из производства органа внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре.

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил надзирающему прокурору обеспечить надлежащее расследование уголовного дела и проведение по нему всего необходимого комплекса следственных и процессуальных действий в кратчайший срок. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа.

Кондинский район, Иван Гридин

Кондинский район. Другие новости 06.02.17

Жительница Югры ответит в суде за избиение сына. Она била ребенка головой об стену в ответ на просьбу включить мультики. / В Югорске глава ТСЖ проворовался на 260 тыс. рублей. / Полиция Югры поймала серийного мошенника. От его действий пострадали как минимум 16 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»