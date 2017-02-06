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Югра

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Публикации за 06.02.17

Управление СКР по Югре занялось расследованием крупного браконьерства

Управление СКР по Югре занялось расследованием крупного браконьерства

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту незаконной охоты в Кондинском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, основанием для возбуждения дела стали публикации в ряде СМИ, в которых говорилось о том, что в январе 2017 года в Кондинском районе неустановленные лица осуществили незаконную добычу 6 лосей, 15 соболей и 1 медведя.

Сумма ущерба, причинённого государству действиями браконьеров, по предварительной оценке превысила 1,3 млн рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «браконьерство» (п.«а» ч.1 ст.258 УК РФ). В связи с широким общественным резонансом и значимостью совершенного преступления уголовное дело прокурором Кондинского района изъято из производства органа внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре.

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил надзирающему прокурору обеспечить надлежащее расследование уголовного дела и проведение по нему всего необходимого комплекса следственных и процессуальных действий в кратчайший срок. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа.

Кондинский район, Иван Гридин

Кондинский район. Другие новости 06.02.17

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