В Нефтеюганске Toyota протаранила встречный УАЗ (ФОТО)

Публикации за 07.02.17

Вчера днем, 6 февраля, в Нефтеюганске столкнулись два внедорожника. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 10:40 на улице Транспортная.

Полицейские установили, что мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV-4, не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, где совершил столкновение с УАЗом, за рулем которого был 34-летний мужчина. В результате ДТП в медучреждение были доставлены водитель иномарки и пассажир УАЗа 1986 года рождения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 06.02.17

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