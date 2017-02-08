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Югра

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Публикации за 08.02.17

В Югре «Ока» угодила под автопоезд (ФОТО)
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Югре «Ока» угодила под автопоезд (ФОТО)

В Советском районе Югры вчера вечером, 7 февраля, малолитражка столкнулась с автопоездом. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 20:24 на 3 километре автодороги «подъезд к городскому поселению Агириш».

Полицейские выяснили, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Ока» (ВАЗ 11113), допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автопоездом в составе автомобиля КамАЗ, за рулем которого был водитель 1969 года рождения.

Новый День: В Югре ''Ока'' угодила под автопоезд (ФОТО)

В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка малолитражки с травмами различной степени тяжести были госпитализирован в Югорскую ЦГБ.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

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