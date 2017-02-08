В Югре на воспитательницу детсада завели дело за удар тапком / У ребенка на спине остался кровоподтек

Публикации за 08.02.17

Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна сотрудница детсада в связи с непослушанием малолетней девочки ударила ее тапком по спине и нецензурно выругалась. Забрав ребенка из детсада, родители заметили на спине дочери кровоподтек и выяснили у нее, что произошло. После чего обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, следствием будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад.

Лангепас, Иван Гридин

Лангепас. Другие новости 08.02.17

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