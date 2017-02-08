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Югра

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Публикации за 08.02.17

В Югре на воспитательницу детсада завели дело за удар тапком / У ребенка на спине остался кровоподтек

В Югре на воспитательницу детсада завели дело за удар тапком У ребенка на спине остался кровоподтек

Сотрудники Лангепасского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна сотрудница детсада в связи с непослушанием малолетней девочки ударила ее тапком по спине и нецензурно выругалась. Забрав ребенка из детсада, родители заметили на спине дочери кровоподтек и выяснили у нее, что произошло. После чего обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, следствием будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад.

Лангепас, Иван Гридин

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