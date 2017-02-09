В Югорске в ДТП с автофургоном Kia встала на крышу (ФОТО) / Пострадали два человека

Публикации за 09.02.17

Вчера вечером, 8 февраля, в Югорске по вине водителя фургона в ДТП пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 21:30 на перекрестке улиц Железнодорожная и Бажова.

Полицейские установили, что водитель 1973 года рождения, управляя автофургоном Iveco, не уступил дорогу пользовавшемуся преимущественным правом проезда перекрестков Kia Cee'd, за рулем которого был водителя 1993 года рождения. Столкновения избежать не удалось. От удара легковушка вылетела на обочину и встала на крышу. В результате ДТП водитель Kia и девушка-пассажир 1996 года рождения получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Югорск, Иван Гридин

Югорск. Другие новости 08.02.17

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