Сургутский суд «закрыл» на 7 лет взяточника из Ростехнадзора / И обязал выплатить штраф в 4,8 млн рублей

Публикации за 09.02.17

Сургутский суд вынес приговор бывшему государственному инспектору Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в июле 2015 года государственный инспектор через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в размере 1,6 млн рублей за составление положительного заключения по результатам предлицензионной проверки, при этом, указав, что в случае отказа от передачи взятки, в деятельности организации будут выявлены многочисленные нарушения.

При передаче представителем организации части денежных средств в размере 800 тыс. рублей, предназначавшихся сотруднику Ростехнадзора в качестве взятки, посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда госинспектор был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 4 миллионов 800 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор в отношении лица, выступившего в роли посредника в получении взятки, признав его виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Сургут, Иван Гридин

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