Глава нефтеюганской компании уклонился от уплаты 27 млн рублей налогов / Суд арестовал имущество должника на 17 млн рублей

Публикации за 10.02.17

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Транспортные Технологии». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый с января 2012 по февраль 2014 года уклонился от уплаты налогов компанией, включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о суммах налога на прибыль, НДС и транспортного налога.

В результате бюджет Российской Федерации недополучил более 27 млн рублей налоговых платежей. По ходатайству следователя приставы арестовали имущество обвиняемого на сумму, превышающую 17 млн рублей. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу. Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого неуплаченных налогов в федеральный бюджет.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.02.17

В Нефтеюганске ищут педофила (ФОТО). Он надругался над 13-летней девочкой. / Единороссы похоронили «Урал промышленный – Урал Полярный». Миллиарды потрачены, а мегапроект закрыт. / Сургутский суд «закрыл» на 7 лет взяточника из Ростехнадзора. И обязал выплатить штраф в 4,8 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»