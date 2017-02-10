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Югра

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Публикации за 10.02.17

Глава нефтеюганской компании уклонился от уплаты 27 млн рублей налогов / Суд арестовал имущество должника на 17 млн рублей

Глава нефтеюганской компании уклонился от уплаты 27 млн рублей налогов Суд арестовал имущество должника на 17 млн рублей

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Транспортные Технологии». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый с января 2012 по февраль 2014 года уклонился от уплаты налогов компанией, включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о суммах налога на прибыль, НДС и транспортного налога.

В результате бюджет Российской Федерации недополучил более 27 млн рублей налоговых платежей. По ходатайству следователя приставы арестовали имущество обвиняемого на сумму, превышающую 17 млн рублей. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу. Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого неуплаченных налогов в федеральный бюджет.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.02.17

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