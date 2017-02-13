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Югра

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Публикации за 13.02.17

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ раздавил легковушку (ФОТО) / Водитель погиб на месте
Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ раздавил легковушку (ФОТО) Водитель погиб на месте

В Нефтеюганском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Уву сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре, авария произошла в 13:10 10 февраля на 844 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что 28-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был водитель 1971 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

Новый День: На трассе ''Тюмень – Ханты-Мансийск'' КамАЗ раздавил легковушку (ФОТО)

Всего с пятницы по воскресенье на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.02.17

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