На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ раздавил легковушку (ФОТО) / Водитель погиб на месте

Публикации за 13.02.17

В Нефтеюганском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Уву сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре, авария произошла в 13:10 10 февраля на 844 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что 28-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был водитель 1971 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

Всего с пятницы по воскресенье на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.02.17

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