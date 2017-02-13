Житель Сургута осуждён за похищение человека / Он проведет 2 года и 3 месяца в колонии строго режима

Публикации за 13.02.17

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в похищении человека (ч.1 ст.126 УК РФ).

Суд установил, что в январе 2016 года подсудимый, применив физическую силу к своей знакомой, и вопреки её воле, вывел последнюю из дома и, усадив в автомобиль, привез в дачный дом, где намеревался удерживать двое суток. Родственникам он пояснил, что собирается доставить потерпевшую в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Потерпевшей удалось сбежать и сообщить соседям о случившемся, но вскоре злоумышленник обнаружил ее и снова доставил её в дачный дом, где она находилась до приезда полиции, вызванной соседями.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

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