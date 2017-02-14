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Югра

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Публикации за 14.02.17

В Сургутском районе лоб в лоб столкнулись два кроссовера (ФОТО) / Погиб один человек, еще трое получили травмы
Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе лоб в лоб столкнулись два кроссовера (ФОТО) Погиб один человек, еще трое получили травмы

Вчера утром, 13 февраля, в Сургутском районе лоб в лоб столкнулись два кроссовера. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 6:00 часов утра на 66 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Установлено, что водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, допустил занос транспортного средства и, выехав на полосу встречного движения, сначала совершил наезд на металлическое ограждение, а затем столкнулся со встречной Toyota Land Cruiser, за рулем которой был водитель 1962 года рождения. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, его пассажиры 2003, 1982 и 1961 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Новый День: В Сургутском районе лоб в лоб столкнулись два кроссовера (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых 2 человека погибли, 11 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.02.17

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