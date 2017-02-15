На трассе «Сургут – Нижневартовск» внедорожник столкнулся с грузовиком / Пострадали три человека

Публикации за 15.02.17

В Нижневартовском районе на 185 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» вчера вечером, 14 февраля, внедорожник столкнулся с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 17:20.

Полицейские установили, что водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Нефаз» под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП водитель внедорожника и его пассажиры 1994 и 1997 годов рождения получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 14.02.17

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