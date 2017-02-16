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Югра

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Публикации за 16.02.17

В Сургутском районе Mercedes протаранил «Кировец» и Toyota (ФОТО)
Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе Mercedes протаранил «Кировец» и Toyota (ФОТО)

Вчера днем в Сургутском районе случилось тройное дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре рассказали, что авария произошла около трех часов дня на 73 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Установлено, что водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением, допустил занос, в результате чего произошло столкновение с трактором «Кировец К-701». После этого иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновении с автомобилем Toyota Rav-4, за рулем которого был водитель 1974 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира «Мерседеса» 1995 года рождения.

Новый День: В Сургутском районе Mercedes протаранил ''Кировец'' и Toyota (ФОТО)

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Сургут,, Иван Гридин

Сургут,. Другие новости 15.02.17

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