На пожаре в Мегионе погибла женщина с маленьким ребенком / Еще один человек – в реанимации

Публикации за 17.02.17

В ночь на 17 февраля в Мегионе произошел пожар, на котором погибли люди. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании в одноэтажном многоквартирном жилом доме поступило 01:25. Пожар удалось ликвидировать в 07:24.

В ходе обследования пожарища были обнаружены тела женщины и ребенка. По данному факту была организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Пожар произошел в одном из домов на улице Южной. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины и ребенка 2014 года рождения. Также пострадал мужчина, который в настоящее время находится в реанимации. Остальные жильцы дома были эвакуированы.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Следователи совместно с дознавателями МЧС России произвели первичные проверочные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 16.02.17

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