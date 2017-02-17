В Нефтеюганском районе столкнулись автоцистерна, грузовик и легковушка (ФОТО) / Один человек погиб, еще один получил травмы

Публикации за 17.02.17

В Нефтеюганском районе Югры случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на 710 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Выяснилось, что водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ, за рулем которого был водитель 1982 года рождения, а затем с Toyota Camry под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП водитель КамаЗА получил телесные повреждения и был доставлен ОКБ Нефтеюганска, его пассажир 1981 года рождения погиб на месте.

Всего с пятницы по воскресенье в Югре зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 17.02.17

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