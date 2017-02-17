В ДТП под Няганью пострадали трое детей и взрослый (ФОТО)

Публикации за 17.02.17

В Югре на 7 километре автодороги «Нягань – Приобье» произошла авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. Установлено, что водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, не убедился в безопасности своего маневра и, выехав на встречную полосу дороги, допустил столкновение с Chevrolet Aveo под управлением водителя 1981 года рождения.

После этого Chevrolet столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пассажиры Chevrolet 2000, 2006, 2008 и 1983 годов рождения получили травмы и были госпитализированы. Всего с пятницы по воскресенье в Югре зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 17.02.17

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