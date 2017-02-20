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Югра

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Публикации за 20.02.17

Под Ханты-Мансийском «Калина» врезалась в бетонный разделитель (ФОТО) / Водитель погиб на месте
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Под Ханты-Мансийском «Калина» врезалась в бетонный разделитель (ФОТО) Водитель погиб на месте

В ночь на 19 февраля недалеко от Ханты-Мансийска случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 1:00 на 11 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань».

Полицейские установили, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина» (Лада 11173), не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и допустил наезд на разделительное железобетонное ограждение. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Новый День: Под Ханты-Мансийском ''Калина'' врезалась в бетонный разделитель (ФОТО)

Всего с 17 по 19 февраля на территории Югры зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.02.17

В ДТП под Няганью пострадали трое детей и взрослый (ФОТО). / В Нефтеюганском районе столкнулись автоцистерна, грузовик и легковушка (ФОТО). Один человек погиб, еще один получил травмы. / На пожаре в Мегионе погибла женщина с маленьким ребенком. Еще один человек – в реанимации.

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