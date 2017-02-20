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Югра

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Публикации за 20.02.17

В Сургутском районе дама устроила ДТП с автопоездом / Травмы получили три человека
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе дама устроила ДТП с автопоездом Травмы получили три человека

Вчера вечером, 19 февраля, в Сургутском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 19:20 на 226 километре автодороги «Сургут – Когалым».

Полицейские выяснили, что 33-летняя водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, допустила занос транспортного средства с последующим столкновением с автопоездом «КамАЗ 53504-46» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и ее пассажиры 38 и 10 лет получили травмы различной степени тяжести.

Всего с 17 по 19 февраля на территории Югры зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургутский район, Иван Гридин

Сургутский район. Другие новости 20.02.17

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