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Югра

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Публикации за 21.02.17

В Нижневартовск в ДТП с КамАЗом и «ГАЗелью» пострадали шесть человек

В Нижневартовск в ДТП с КамАЗом и «ГАЗелью» пострадали шесть человек

Вчера утром, 21 февраля, в Нижневартовске грузовик столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 07:30 в районе улицы 2П-2 на перекрестке неравнозначных дорог.

Полицейские установили, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ 43114, не уступил дорогу автомобилю «ГАЗель» под управлением мужчины 1988 года рождения. Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть пассажиров «ГАЗели»: 1955, 1965, 1968, 1976, 1979 и 1986 годов рождения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 20.02.17

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