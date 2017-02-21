В Березовском межрайонном следственном отделе Югры появился новый глава

Публикации за 21.02.17

Приказом главы СКР на должность руководителя Березовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначен майор юстиции Белоглазов Петр Николаевич.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, Петр Белоглазов в 2000 году окончил Московский государственный социальный университет. С 2004 года проходил службу в органах внутренних дел. В 2011 году получил назначение на должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В 2012 году назначен на должность заместителя руководителя того же отдел.

В 2014 году получил должность инспектора отдела процессуального контроля следственного управления. В 2015-2017 годах Петр Белоглазов занимал должность заместителя руководителя Нефтеюганского межрайонного следственного отдела. Работая в различных должностях в следственном управлении, Белоглазов грамотно исполнял служебные обязанности. Неоднократно поощрялся. В 2013 году награжден председателем СКР медалью «За безупречную службу» I степени.

Берёзово, Иван Гридин

Берёзово. Другие новости 21.02.17

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