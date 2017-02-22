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Югра

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Публикации за 22.02.17

Следователи Пыть-Яха выясняют обстоятельства смерти школьника

Следователи Пыть-Яха выясняют обстоятельства смерти школьника

В Югре сотрудники следственного отдела по городу Пыть-Ях проводят процессуальную проверку по факту смерти подростка 2001 года рождения. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по предварительным данным, школьник покончил с собой.

В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего. На данном этапе следствие не располагает информацией, что юноша состоял в так называемых «группах смерти», что могло привести к совершению суицида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 21.02.17

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